Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler için B Kafe'lerde yüzde 25 indirim sunacağını duyurdu.

YKS'ye katılan öğrencilere toplu taşımayı ücretsiz hale getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden yeni bir müjde paylaştı.

YÜZDE 25 İNDİRİM MÜJDESİ

Belediyeden yapılan açıklamada, "Yarın sınav stresi sona eriyor, B Kafe'de öğrenciler rahatlıyor! Üniversite sınavına giren öğrencilerimize özel olarak B Kafe’lerde yüzde 25 indirim imkanı sunuyoruz. Sınav giriş belgenizi gösterin ve B Kafe’nin keyfini çıkarın." ifadelerine yer verildi.