 Bolu Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışlarda 5 sporcuyla temsil edilen Bursa Büyükşehir Belediyespor, adeta madalya yağmuru yaşattı.

Şampiyonada, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un dünya şampiyonu sporcusu Melda Kolayca, toplamda 11 birincilik ve 3 ikincilik elde ederek 14 değerli madalya kazandı. Serhat Polat da bu büyük başarıya katkıda bulundu ve 4 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük ile 8 madalya ile eve döndü.

Bununla birlikte, Abdulkadir Köken, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek toplamda 8 madalya kazanırken, Zümra Cengiz 3 ikincilik ve 2 üçüncülük ile 5 madalya ile ödüllendirildi. Hicret Ateş ise 2 üçüncülük madalyası ile katkıda bulunan diğer bir sporcu oldu.

Şampiyona sonunda Melda Kolayca, katıldığı 7 yarışın tamamında vize kazanmayı başarırken, Serhat Polat da 4 yarışın 2'sinde vize alarak finallere gitme hakkı kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un bu olağanüstü performansı, takımın yetenekleri ve azmiyle parladığını gösteriyor.

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