Merkezi yönetim bütçe kanunu teklifine göre, memurların yeni yılda alacakları fazla mesai ücreti yüzde 87 oranında artacak. Ekonomist Muhammet Bayram, bu zam oranının diğer sektörleri nasıl etkileyebileceğini açıkladı. Bayram'ın açıklamalarına göre:

Bayram, Meclis'e sunulan bütçe kanunu teklifine göre memurların mesai ücretlerine önemli bir artış yapılacağını belirtiyor. Bu artış, bir yıllık kümülatif bir artış olduğu için yüzde 87 olarak ifade ediliyor. Mesai ücretleri, devlet memurlarının mesai saatleri dışında yaptıkları ek çalışmalara ödenen ücretlerdir. Bu zamların Hazine'ye maliyeti olduğu unutulmamalıdır.

Özellikle, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışanlara, özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası kapsamında ek mesai artışı yapıldığını hatırlatan Bayram, şimdi ise bütün memurlara yönelik bir düzenleme yapıldığını ifade ediyor. Temel amaç, memurların refah düzeyini ve alım gücünü artırmak olarak belirtiliyor.

Yüzde 87'lik mesai zammının önemli olduğu vurgulanıyor, ancak asıl zamın yıl başında yapılacağı öne sürülüyor. Bu asıl zam, memurların yaklaşık yüzde 50'lik bir artış alacağı tahmin ediliyor.

Bayram, memurlara yapılan zamların genellikle enflasyonun üzerinde olduğunu ve memurların gelecekteki enflasyon artışlarını karşılayabilecek düzeyde artışlar yapıldığını belirtiyor.

Memurlara yapılacak zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme farkı ve refah payı artışını içereceğini açıklıyor. Örneğin, yüzde 6 oranındaki toplu sözleşme zammından sonra, enflasyon farkının hesaplandığını ve Ocak 2024'te yapılacak yüzde 15'lik toplu sözleşme zammının eklenerek toplamda yüzde 34'lük bir artışın olacağını ifade ediyor. Aradaki dokuz puanlık farkın refah payı artışı olduğunu belirtiyor.

Bayram, memurların maaşlarının yanı sıra sosyal haklarının da önemli olduğunu vurgulayarak, devletin toplu sözleşme zammını artırarak refah payı düzenlemesi yaptığını ifade ediyor.

Son olarak, en düşük memur maaşının 33 bin TL seviyelerine geleceğini ve en düşük memur emeklisi maaşının 15 bin TL seviyelerine yaklaşacağını tahmin ediyor.