Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, Türkiye genelindeki bazı otoyol, çevre otoyolu ve köprülerin özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi. Kararda Bursa Çevre Otoyolu da yer aldı.

Bursa’yı doğrudan ilgilendiren düzenlemeye göre, Bursa Çevre Otoyolu’nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü, bağlantı yolları ve bunlarla birlikte hizmet veren bakım ve işletme tesisleriyle beraber özelleştirme programına dahil edildi. Kararda, söz konusu otoyol ve köprülerin özelleştirme süresinin 30 yıl olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Özelleştirme işlemlerinin ise belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında Bursa Çevre Otoyolu’nun yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile çeşitli otoyol ve çevre otoyolları da bulunuyor.

Özelleştirme kapsamına alınan güzergahlar şöyle sıralandı:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

KGM Avrupa Otoyolu

KGM Anadolu Otoyolu

İzmir-Aydın Otoyolu

İzmir-Çeşme Otoyolu

Niğde-Mersin-Adana (Batı) Otoyolu

Adana (Doğu)-Gaziantep (Batı) Otoyolu

Gaziantep (Doğu)-Şanlıurfa Otoyolu

Toprakkale-İskenderun Otoyolu

Bursa Çevre Otoyolu (Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı)

Gaziantep Çevre Otoyolu

“SATIŞ” İDDİALARINA AÇIKLAMA GELDİ

Kararın ardından bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyolların “satılacağı” yönünde paylaşımlar yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise köprü ve otoyolların mülkiyetinin devredilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. Özelleştirme sürecinin, varlıkların devlet mülkiyetinden çıkarılması anlamına gelmediği; belirli bir süre için işletme ve bakım hakkının özel sektöre devredilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, otoyol ve köprülerin satışının hukuken söz konusu olmadığı vurgulanarak, mülkiyetin devlette kalacağı bildirildi. Uygulamanın yasal dayanağının ise 1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun olduğu belirtildi. Söz konusu kanun kapsamında kamuya ait bazı varlıkların işletme haklarının belirli sürelerle devredilebildiğine dikkat çekildi.