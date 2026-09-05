Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek için harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağustos ayında il genelinde 53 noktada 6 kilometrelik güzergâhta 15 bin tonu aşkın sıcak asfalt çalışmasına imza attı. Şahin Biba başkanlığında başlatılan kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen noktalara yönelik hazırlanan bütüncül planlama dahilinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eylül ayına da hızlı başladı.

Yol genişliği 8 metreye çıkartılıyor

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan Mahallesi'nde 1.100 metre uzunluğundaki bağlantı yolunda asfalt kaplama çalışmasına start verildi. 7.000 ton kazı ve dolgu imalatının tamamlandığı proje kapsamında, 5 metre olan yol genişliği 8 metreye çıkartıldı.

'Resmen otoban gibi yol'

Çağrışan Mahallesi Muhtarı AhmetGün, 'Bu bölgede çok yoğun bir araç trafiği oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Biba'nın talimatı doğrultusunda çok güzel bir yol yapılıyor. Resmen otoban gibi. Çok sağ olsunlar. İyi ki varlar. Bu yolla beraber direk tırlar, otobüsler Mudanya'ya ulaşım sağlayacak. En yakın zamanda inşallah alt geçidimiz de olacak. Mahallemizin ulaşımla ilgili tüm sorunları çözülmüş olacak' dedi.