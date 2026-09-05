Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti. Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, ağustos ayında 49 kilometrelik içme suyu, 19 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4,1 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. BUSKİ ekipleri, eylül ayında da şehrin altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla geniş kapsamlı saha taramaları neticesinde belirlenen noktalara yönelik bütüncül bir planlama dahilinde yürüttüğü operasyonel müdahalelerine hız verdi. Bu çerçevede BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinin yeni yerleşim bölgelerinden 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde yağmur suyu ağına 600 metrelik yeni hat kazandırdı.

Altyapı yeniden düzenleniyor

Eski sistemde, müstakil yağmur suyu şebekesinin bulunmadığı Kayapa TOKİ bölgesinde, yağış sularının kanalizasyon sistemi üzerinden taşınması özellikle yoğun yağışlarda mevcut hat üzerindeki yükün artmasına neden oluyordu. Artan debi ve doluluk oranı nedeniyle düşük kotlu noktalarda oluşan olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bölgenin altyapısı yeniden düzenleniyor. BUSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 60, 50 ve 40 santimetre çaplarında ve toplam 600 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa ediliyor.

Su baskını riski azalacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla yağmur suları kanalizasyon sisteminden ayrılarak yeni hat üzerinden güvenli ve kontrollü şekilde tahliye edilecek. Yeni yağmur suyu hattıyla birlikte Kayapa TOKİ bölgesinde sağanak yağışlarda oluşabilecek geri tepme, su baskını ve taşkın risklerinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, yeni yağmur suyu hattıyla bölgede yaşanan sorunların uzun vadeli şekilde önüne geçileceğini belirterek Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.