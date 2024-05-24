Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan trafik kazasında, yağışlı hava nedeniyle kontrolü kaybeden bir Tofaş Şahin marka araç, ters şeride girerek bir cip ile çarpıştı. Kazada Tofaş Şahin'in sürücüsü Sedat Sungur ve araçta bulunan Hasan Alper hayatını kaybederken, cip sürücüsü ise yaralandı. Hayatını kaybeden kişilerin Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin X hesabından kazada ölen personeller hakkında taziye mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesajda, "Ulaşım Daire Başkanlığı’mızda görev yapan personellerimiz HASAN ALPER ve SEDAT SUNGUR mesailerine gelirken geçirdikleri elim bir kaza sonrası vefat etmişlerdir. Çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

NE OLDU?

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan trafik kazasında, yağışlı hava nedeniyle kontrolü kaybeden bir Tofaş Şahin marka araç, ters şeride girerek bir cip ile çarpıştı. Kazada Tofaş Şahin'in sürücüsü Sedat Sungur ve araçta bulunan Hasan Alper hayatını kaybederken, cip sürücüsü ise yaralandı.