Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda taraftarının desteğiyle Somaspor karşısına çıkan Bursaspor, maçın henüz 11. dakikasında Ertuğrul Afgan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Orta alanda Musa Çağıran'ın nefis pasında kaleciyle karşı kaşıya gelen Ertuğrul, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

Bu golün ardından Somaspor beraberlik golü bulmaya çalışsa da yeşil beyazlı ekibin defans hattını geçemedi. Karşılıklı gelişen ataklarda başka gol olmayınca ilk yarı Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısında etkili olan taraf yine Bursaspor'du. 53. dakikada Ertuğrul Ersoy'un ara pasında topla buluşan İlhan Tepe skoru 2-0 yaptı. 66. dakikada bu kez sahneye Muhammet Demir çıktı. 2. golü atan İlhan Depe'nin pasında topla buluşan Muhammet skoru 3-0'a taşıdı.

Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Bursaspor, maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak: Haber Merkezi