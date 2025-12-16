Hakemler:Emre Can Furuncu, Mehmet Saldıraner, Gürcan Uslu
Sultan Su İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Ibrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın(Dk 74 Hasan Alp Altınoluk) Efekan Karayazı, Taha Recep, Cebeci(Dk 88 Ozan Can Dursun) Hüseyin Afkan(Dk 74 Muratcan Tutal) Orhan Aktaş
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Osman Çelik, Diogo Aleksis Özçakmak, Muhammed Hüseyin Sevgili, İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Enes Tepecik(Dk 93 Yusuf Göktaş) Mahmut Tekdemir(Dk 83 Özgür Aktaş) Fatih Arhan, Batuhan Gürsoy(Dk 89 Efe Toprak) Atakan Güner
Sarı kartlar: Taha Recep Cebeci, Kerem Dönertaş (İnegölspor) Mahmut Tekdemir, Atakan Güner, Görkem Cihan(Ankara)
Kırmızı kart:
Goller: Yasin Ozan(Pen) İnegölspor Enes Tepecik,Atakan Güner(Ankara)
Maçtan önemli dakikalar
27'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında Özcan'ın attığı topa rakip oyuncu İsmail elle dokundu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yasin'in şutu ağlarla buluştu. 1-0
69'ncu dakikada gelişen Ankaragücü atağında ceza sahasında topla buluşan Enes'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
71'nci dakikada gelişen Ankaragücü atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Atakan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-2