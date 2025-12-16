Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yapı kullanım izni olmadığı ve yurt olarak kullanıldığı gerekçesiyle kapatılma kararı alınan tesisin yönetimi Kazakistan uyruklu yaklaşık 100 öğrencinin mağduriyet yaşamasının ardından açıklamada bulundu.

Beşköprü Mahallesi Tokat Dere Caddesi üzerinde bulunan tesis, yapı kullanım izni olmadığı ve yurt olarak kullanıldığı gerekçesiyle şikayet edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise Serdivan Belediyesine tesisin kapatılması konusunda yazı yazdı, ilçe belediyesi ise yurdun boşaltılması için 17 Aralık tarihine kadar müddet tanımıştı. Bu karar sonrasında tesiste kalan Kazakistan uyruklu yaklaşık 100 öğrencinin mağduriyet yaşadı. Tesis yönetimi ise öğrencilerin mağduriyeti ve kapatılma kararlarına ilişkin yazılı olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "2024 yılının Temmuz ayı gibi şirketimiz tarafından Sakarya ili Serdivan ilçesinde yer alan Univa Rezidans sitesinin site yönetimi E. Holding ile yapılan anlaşmayla tarafımıza verilmiştir. Buna bağlı olarak şirketimiz tarafından söz konusu yere yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım yapılmıştır. Bu yatırıma ilişkin olarak tarafımıza halihazırda ödemeler yapılmamış olup buna dair hukuki sürecimiz devam etmektedir. Firmamız tarafından site yönetimi yapılan Univa Rezidans sitesine ilişkin E. Holding ile yapılan anlaşma gereğince ve onların koyduğu şart sebebiyle sadece üniversite öğrencilerine kiraya verebilme durumumuz söz konusudur. Dairelerde öğrencilere kiraya verilip öğrencilerle kira sözleşmesi yapılmıştır buna bağlı olarak öğrencilerde ikamet tezkerelerini göç idaresinden almışlardır. Yapı ruhsatı belediyeden de incelendiğinde söz konusu sitenin adının Univa Student Residence olduğu ve konut olduğu açıkça görülecektir. Daha sonraki süreçlerde yapmış olduğumuz iş bu yatırımlara ilişkin olarak E. Holding’ten talep edilen ödemeler gerçekleşmemiş ve verilen sözler yerine getirilmemiştir. Bunun üzerine taraflar arasında hukuki süreçler başlamıştır. Hemen akabinde, E. Holding, yaptığımız tüm masrafları, işletmeyi ve menkul mallarımızı bırakarak site yönetimini ona devretmeniz konusunda her türlü yasal ve yasal olmayan baskıları yapmaya başlamıştır. Bu baskılara, daire sahipleri ile birlikte boyun eğmeyip direnmemiz karşısında E. Holding ve yetkilisi R. E., belirli mercileri de alet ederek ve kullanarak şirketimize ve siteye karşı bir kumpas başlatmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Dava devam ettiği halde sitenin kapatılıp mühürlenmesi yoluna gidilmiştir"

Sakarya genelinde bu tür sitelerin olduğu belirtilen açıklamada, "Tam bu süreçte E. Holding ve holdingin yetkilisi R.E. tarafından Sakarya valiliğine sitede üniversite öğrencilerinin kaldığı ve buranın yurt olduğu iddia edilerek kapatılması talep edilmiştir. Sakarya valiliği burayı ruhsat olmadığından dolayı değil müteahhit firmanın yazılı başvurusuyla onun istemiyle kapatmıştır. Tarafımızca, Sakarya idare mahkemesinde bu yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilerek dava açılmıştır. Davalarımız devam etmektedir. Sakarya valiliği ve Sakarya il spor müdürlüğü tarafından burada öğrenciler kaldığından dolayı yurt vasfında olduğu belirtilerek sitenin kapatılması gerektiği konusunda karar verilmiştir. Fakat Sakarya içinde bulunan ve site yönetimi yaptığımız Univa Rezidans Sitesi’nin tıpatıp aynısı Sakarya ilinde halihazırda faaliyet göstermektedir. Bu hususa ilişkin olarak gerek valiliğe gerek il spor müdürlüğüne gerekse de idare mahkemesinde açmış olduğumuz davalarda site yönetimini yaptığımız şirketin birebir aynısı olan yerlerin mevcut olduğunun burada da yine üniversite öğrencilerinin kaldığı ve üniversite öğrencilerine kiraya verildiği tarafımızca belirtilmiştir. Daha vahim olan şudur ki, valilik tarafından idare mahkemesine vermiş oldukları dilekçede açıkça buranın kapatılmasını isteyenin müteahhit firma olan E. Holding olduğunu ve E. Holdingin, ‘üniversite öğrencileri kalıyor yurt sayılır bu sebeple kapatılması gerekir’ sözünü içeren başvuru dilekçesi üzerine bu kapatma işleminin gerçekleştirildiği belirtilmiş ve iş bu dilekçeyi dava dosyasına sunmuşlardır. Burada gerek 404 tane daire sahibi gerekse de site yönetimi olarak faaliyet gösteren şirketimiz ve kiracılarımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Burada öğrencilerin kaldığı ve öğrencilere kiraya verildiği davanın halihazırda devam ettiği için dava sonucunun şu aşamada beklenilmesi gerektiği talep edilmişse de valilik ve il spor Müdürlüğü tarafından talebimiz reddedilmiştir. Dava devam ettiği halde sitenin kapatılıp mühürlenmesi yoluna gidilmiştir" denildi.

"Burada büyük mağduriyet yaşayan ilk başta öğrenci olan kiracılarımız"

Sitenin yurt olarak kullanılmadığı belirtilen açıklamanın devamında, "Tamamen emsal yerler olmasına rağmen şirketimizin site yönetimini yapmış olduğu yer E. Holding ve yetkilisi R.E.’nin isteğine bağlı kalınarak valilik tarafından kapatılmıştır. Burada mağduriyet yaşayan ilk başta kiracılarımız daha sonra 404 tane dairenin sahibi ve şirketimizdir. Kişilerin dairelerini kullanmaları ve bizim de site yönetimi yapmamız valilik tarafından ve il spor müdürlüğü tarafından R.E. ve E. Holding’in taleplerine göre engellenmiştir. Şunu açıkça ve tekrar belirtmek isteriz ki burası bir yurt değildir, yurt vasfında değildir burası 404 tane dairenin olduğu ve daire sahiplerinin hepsinin farklı kişiler olduğu ve ruhsatında da açıkça belirtildiği üzere bir konuttur, sitedir. Teftiş için il spor müdürlüğü ve bağlı olduğu ilgili bakanlık kurumundan yetkililer geldiğinde buranın yapı ruhsatında konut olarak gözüktüğü sitenin yurt olmadığı kendileri tarafından tarafımıza sözlü olarak söylenmiştir. Fakat bu yetkililer daha sonrasında valilikle birlikte ruhsatına rağmen buranın yurt olduğuna karar vermişlerdir. Burada mağdur olan aslında büyük yatırımlarla hizmet etmek isteyen firmamız, daire sahipleri ve kiracılarımızdır. Hayatın olağan akışı gereğince bu tür vakalarda, dava süreci devam ederken işletmelerin faaliyetlerinin durdurulmaması gerekir. Çünkü işletmenin faaliyetleri durdurulduğu zaman davanın sonucunda dava, davacının lehine sonuçlandığında ortaya çıkacak tazminat devlete büyük bir zarar ve yük olacaktır. İş bu sebeple emsal olarak çoğunlukla kurumlar dava sonucunu beklemeyi tercih etmektedir. Burada büyük mağduriyet yaşayan ilk başta öğrenci olan kiracılarımız, maddi yatırımlar yapmış olan şirketimiz ve daire sahipleridir" ifadelerine yer verildi.