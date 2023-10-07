Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aynı evi daha önce iki kez soyan bir hırsız, cesaretini bir kez daha toplayarak üçüncü defa aynı eve gitti. Ancak bu sefer hırsızlık girişimi beklenmedik bir sonuçla sonuçlandı. Evde yaşayanlar, hırsızı yakalayarak polise teslim etti.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Daha önce aynı evi iki kez soyan hırsız, üçüncü kez yine aynı eve girmeye karar verdi. Ancak bu sefer ev sakinleri, hırsızı fark edince hemen harekete geçti. Hırsızı gören aile, onu kovalamaya başladı ve bu sırada mahalle sakinleri de yardıma koştu. Sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucunda hırsız yakalandı.

Yakalanan hırsız, mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Hırsız, pişman olduğunu söyleyerek affedilmeye çalışsa da, mahalle sakinleri tarafından polise teslim edildi.