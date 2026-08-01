Hastaneye kaldırılan şahıs, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi 1. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki Muhammed Ali Sermini, aracını tamir ettirmek amacıyla sanayi sitesindeki iş yerine geldi. Bir süre sonra tamirhane içerisinde aniden fenalaşan Sermini, bir anda yere yığıldı.

Durumu fark eden iş yeri çalışanları, hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bulunan Sermini’ye ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Sermini, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sermini’nin ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtildi. 57 yaşındaki Muhammed Ali Sermini’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.