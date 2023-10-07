Bursa'da ünlü bir otomobil galerisinin avukatlığını yapmış olan Y.Ç., dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı. İddialara göre, Y.Ç., "ucuza araba çıkarma" vaadiyle birçok kişiden para topladıktan sonra ortadan kayboldu.

Bursa Barosu'na kayıtlı olan avukat Y.Ç., birçok kişiyi düşük fiyatlarla araç sahibi yapma vaadiyle kandırdıktan sonra kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını iddia eden 10'dan fazla kişi savcılığa başvuruda bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Y.Ç.'nin babasının Bursa'da Sulh Hukuk Hakimliği görevini üstlendiği ve bir süre önce Gürcistan'a kaçtığı belirlendi.

Emniyet güçleri tarafından yakalanan Y.Ç., sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, Y.Ç.'nin Sulh Ceza Hakimi olan babasının banka hesaplarından 800 bin lira çektiği iddia edildi. Y.Ç.'nin 10'dan fazla kişiden toplamda 150 milyon liradan fazla para alarak dolandırma suçlamalarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.