Satışın sonuçlandığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamayla duyuruldu.

Eczacıbaşı Holding, mart ayında Sanipak’ın hisselerinin tamamının Arch Peninsula Sdn Bhd’ye devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. 20 Mart’ta imzalanan sözleşmede, şirketin satış bedelinin 600 milyon dolar olduğu belirtilmişti.

Gerekli resmi ve düzenleyici kurum izinlerinin alınmasının ardından devir işlemi tamamlandı. 31 Temmuz tarihinde KAP’a gönderilen açıklamada, 600 milyon dolarlık satış sürecinin sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’nin sermayesinde şirketin yüzde 37,28, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.’nin ise yüzde 11,54 oranında pay sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Satış işleminin tamamlanmasıyla Sanipak, dünyanın önde gelen entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin bünyesine katılarak yeni bir döneme girdi.

Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, satın almanın şirketin büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Grover, önümüzdeki süreçte Sanipak’ın inovasyon kapasitesini desteklemeye, Selpak ve Solo başta olmak üzere şirket markalarının bölgesel pazarlardaki erişimini artırmaya odaklanacaklarını ifade etti. Ayrıca tüketicilere daha iyi bir deneyim sunmayı ve iş ortakları için uzun vadeli değer oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.