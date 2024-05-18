Doruk Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay, Eğitim Hemşiresi Nebahat Yayla ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Emine Aydın Mecit, kent ormanı ve Misi Köyü çevresindeki kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları kene tutunması konusunda bilgilendirdi.

Uzmanlar, kırsal alanlarda bulunan okul, cami ve kahvehane gibi yerlerde yaptıkları bilgilendirme toplantılarında, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kene tutunması hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler veren ekip, bu konuda alınması gereken önlemler hakkında da önemli tavsiyelerde bulundu.

Karaçay, “Kene ısırığı vakaları Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında artış göstermektedir. Kırım Kongo Kanmamalı Ateşi (KKKA), Nairo virüslerin sebep olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi belirtiler ile seyreden kene kaynaklı bir enfeksiyondur. Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir. Bu sebeple uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir” dedi.

Kene ısırığı durumunda yapılması gerekenler hakkında bölge sakinleri broşürlerle bilgilendirildi.