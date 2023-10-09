Karacabey Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, ihtiyaç sahipleri için Bursa'ya ücretsiz otobüs hizmetini sürdürüyor. Bu hizmetin yanı sıra, eğitim öğretim döneminde öğrencilere yönelik olarak da üniversiteye servis hizmeti başlatıldı.

Karacabey Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar ve tedavi amacıyla Bursa'ya gitmek zorunda olan hastalar ile yakınları için ücretsiz otobüs hizmetini sunmaktadır. Şimdi ise eğitim öğretim döneminde öğrenciler için bu hizmeti devreye almıştır. Belediye, öğrencileri hafta içi her sabah üniversiteye götürmekte ve akşamüstü geri getirmektedir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak ücretsiz olarak hizmetten faydalanabilirler.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu hizmetin her yıl devam ettirildiğini ve dar gelirli aileler ile ihtiyaç sahiplerinin tedavi, eğitim ve benzeri amaçlarla ücretsiz olarak bu hizmetten yararlandığını belirtti. Başvuruların belediyenin beyaz masalarına yapıldığını ve başvuruların incelenerek gerçek ihtiyaç sahiplerine hizmet sunulduğunu ifade etti.

Öğrencilerin bu hizmetten yararlanabilmeleri için öğrenci belgesi veya hastane raporu gibi belgelerle belediyeye başvurmaları gerekmektedir. Bu uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.