Nilüfer Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerine Anneler Günü buluşmasıyla başladı. Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları ve aileleri katıldı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte çocuklar parkın ve çeşitli aktivitelerin tadını çıkarırken, aileler de oyunlar oynayıp müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Salih Güleç de katıldı. Masaları tek tek dolaşarak katılımcılarla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, annelerin Anneler Günü'nü de kutladı.

Etkinlikte konuşan Başkan Şadi Özdemir, göreve geldikleri günden bu yana dezavantajlı gruplara yönelik hassasiyetlerini her fırsatta dile getirdiklerini hatırlattı. Çocuklara, gençlere, kadınlara ve özel ek destek ihtiyacı olan bireylere her zaman sahip çıkacaklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, 'En çok onlar bu dayanışmayı hak ediyor. Biz de her zaman dezavantajlı gruplardan kardeşlerimizle sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Asıl amacımız, arkadaşlarımızın yaşam mücadelesine ufak da olsa bir katkı sunabilmek' dedi.

Özel ek destek ihtiyacı olan bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına çalıştıklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, iş koçu destekli istihdam projesine de dikkat çekti. Bu proje sayesinde birçok engelli bireyi iş hayatına kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Onlar iş hayatına katıldıkça çocuklarımız mutlu oluyor, annelerimiz özgürleşiyor ve ev ekonomisi rahatlıyor. Bu çalışmalarımızı büyüterek sürdüreceğiz. Sonuna kadar hep yanınızda olacağız' diye konuştu.