Gözaltına alınan şüphelilerden 33’ünün tutuklandığını, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve bir şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, örgüt üyelerinin sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşları sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıklarını, elde ettikleri suç gelirlerini ise sözde yatırım ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler aracılığıyla akladıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, Aydın’ın yanı sıra Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop’ta gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon TL değerinde malvarlığına el konulduğunu belirten Yerlikaya, bu kapsamda 10 araç, 16 arsa, 2 konut, 814 banka hesabı ve 35 kripto varlık hesabına el konulduğunu söyledi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana da el konulduğunu ifade etti.

Operasyonları koordine eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarına ve sahada görev yapan İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız." ifadelerini kullandı.