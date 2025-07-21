İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası depo kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Bursa’da Yenişehir ilçesi Yolören Mahallesi’nde bir ihracat deposunda meydana geldi.

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Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA