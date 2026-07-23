En düşük emekli aylığının yükseltilmesini de kapsayan kanun teklifinin ilk 7 maddesi TBMM’de kabul edildi.

İLK KEZ EHLİYET ALANLAR 2 YIL ADAY SÜRÜCÜ SAYILACAK

Teklif kapsamında, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapıldı. İlk kez ehliyet alanlar ile sürücü belgesi iptal edildikten sonra yeniden almaya hak kazananlar, belge tarihinden itibaren 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak.

3 KEZ KURAL İHLALİ YAPANIN SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL

Aday sürücülük süresi içinde, kanun kapsamında sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlalin gerçekleştirilmesi, 75 ceza puanının aşılması, araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi ve kanunda yer alan dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücülerin ve yolcuların koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.

YENİDEN EHLİYET ALMAK İÇİN BU ADIMLAR ZORUNLU

Aday sürücü belgesi iptal edilenlerin yeniden ehliyet alabilmesi için sürücü kursuna katılması, sınavları başarıyla tamamlaması ve motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alması şart olacak.

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı, kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması ve varsa iptal işlemi sonrası bekleme süresi veya geçici geri alma işlemleri sonrası geri alma süresi kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacak.

Aday sürücü belgesi iptal işlemleri, kanunda görev ve yetkileri belirtilen trafik zabıtasınca yapılacak.