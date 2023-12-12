Türkiye genelinde gerçekleştirilen "KAFES-18 Operasyonu" kapsamında, Bursa dahil 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar sonucunda, 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u ise bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temin eden suç grupları olmak üzere toplamda 39 organize suç yapısı başarıyla çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun etkileyici başarısını vurgulayarak, Türkiye genelindeki 37 ilde eş zamanlı gerçekleşen bu operasyonun, organize suçlarla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. Operasyon kapsamında ele geçirilen deliller ve yapılan detaylı soruşturmalar sonucunda, suç örgütü liderleriyle birlikte toplamda 257 şüpheli şahısın da gözaltına alındığı açıklandı.