Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan 81 ilde 500 bin sosyal konut projesini fırsata çevirmeye çalışan şüphelilerin, vatandaşları profesyonel yöntemlerle hedef aldığı ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin yabancı şahıslar adına çıkarılmış GSM hatları kullandıkları, ayrıca E-Devlet sisteminin başvuru ekranını taklit eden sahte internet siteleri hazırladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, "başvuru bedeli", "teminat ücreti" ve "sigorta işlemi" gibi gerekçelerle vatandaşları kendi IBAN hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri tespit edildi. Farklı illerde bağlantıları bulunan 12 şüpheliye ait banka ve kripto para hesaplarının incelenmesi sonucu yaklaşık 1,5 milyar TL’lik işlem hacmi ortaya çıkarıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında 12 Mayıs 2026 tarihinde Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile finansal veriye incelenmek üzere el konuldu. Yetkililer, kamu kurumlarının isim ve logoları kullanılarak hazırlanan sahte internet sitelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Resmi kurumlar dışında herhangi bir hesaba ödeme yapılmaması gerektiği belirtilirken, şüpheli durumların ise 112 Acil Çağrı Merkezi ve güvenlik birimlerine bildirilmesi istendi.