Bu yıl 14 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, çalışanlar arasında dostluk, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda kurum kültürünün gelişmesine, takım ruhunun pekişmesine ve çalışan motivasyonunun artırılmasına katkı sunması hedefleniyor.

İSKO tarafından düzenlenen organizasyonla çalışanların yalnızca iş hayatındaki başarıları değil; sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki gelişimleri de destekleniyor. Turnuva ile çalışanlar arasındaki iletişimin artırılması, iş stresinin azaltılması, aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ve spor bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu yıl 3 grup halinde düzenlenen turnuvada çalışanlar; takım olma bilinci, sorumluluk alma, etkili iletişim, motivasyon, konsantrasyon ve dayanışma gibi birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Organizasyonun ayrıca yoğun iş temposu içerisinde çalışanların keyifli vakit geçirmesine ve birbirleriyle olan bağlarını güçlendirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Turnuvanın açılışında konuşan İSKO A.Ş. İnsan Kaynakları Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici, organizasyonun çalışan bağlılığına ve kurum kültürüne önemli katkılar sunduğunu belirterek turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.