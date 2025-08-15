Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Ayhan, Uğurtan Turgut, Tayfun Fergana ile İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve As Başkan Murat Aydın katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Bugün İnegöl Sporumuzun sır sponsorluğu anlaşması için buradayız. Bugün sırt sponsorumuz Modef Fuarcılık olmuştur. MODEF Fuarcılık İnegöl Mobilyası olarak formamızın en değerli yerinde bulunacaktır. İnegöl Mobilyası şehrimizin en önemli bir markasıdır. Formamızın üzerinde daha önce göğsümüzde, kollarımızda, stadımızda her yerde birçok yerle reklam alanı bulunmuştur. Taşımaktan da onur duyduğumuz bir isimdir. Ben burada madde fuarcılık aynı zamanda yönetimine, Ticaret Odası Başkanıma, Yavuz Başkanıma, İnegöl Sporumuzun her zaman kişi ayrımı yapmaksızın, yönetimi ayrımı yapmaksızın yanında bulunduğu için samimi şekilde desteklerinden bulunduğu için şahsına ve yönetimine teşekkür ediyorum. Desteklerin de çoğalmasını da sizler basın aracılığıyla da tekrar dile getirmek istiyorum. Çünkü sancılı bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten esnaflarımız duyarlı. Esnaflarımızdan da tekrardan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun yanımızda oluyorlar. Rabbim MODEF fuarcılığa da İnegöl mobilyasına da bereketli kazançlar nasip etsin. Tekrardan teşekkür ediyorum.”

MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Bugün Kani Başkanım da ifade etmiş olduğu gibi MODEF Fuarcılık olarak buradayız ve İnegölspor’umuzun sırt reklamı olarak İnegöl Mobilyası markamızı kullanma protokolünü hep birlikte imzalayacağız. Sizin de fark ettiğiniz gibi MODEF şirketi 3 kurum tarafından yönetiliyor. İnegöl Ticaret Sanayicisi, İnegöl Mobilyacılar Odamız ve İMOS, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneğimiz tarafından yönetiliyor. Özcan Başkanım burada, Uğurtan başkanım burada. Zaten bizler yönetim kurulu olarak, MODEF yönetim kurulu olarak her sene İnegöl Spor'a kayıtsız kalmıyoruz. Elimizden gelen maddi ve manevi desteği her sene vermeye çalışıyoruz. Geçen sene de verdik. Ondan önceki senelerde de Maddi desteğimizi verdik. Kani Başkanlığı ifade etti. Daha önce İnegöl Mobilyası markası aslında şehrin markasıdır İnegöl Mobilyası markası. Ama biz MODEF fuarcılık olarak bunun bütçesini karşılıyoruz. Daha önce de formanın ön reklam yüzü olmuştu İnegöl Mobilyası. Şimdi sırtında bu sene reklam yüzü olacak. Sultan Su İnegöl Spor zaten forma reklamının ön yüzüyle ilgili bir sözleşme yaptılar. Bizde sırt reklamı olarak hem İnegöl Sporu'na maddi destek sağlanması açısından hem de İnegöl Sporu'nun formasında İnegöl'ün diğer ve önemli markası olan İnegöl Mobilyası markasının yazılması bizim için de önemli. Hayırlı uğurlu olsun İnegöl Sporu'nun içinde hayırlı olsun. İnegöl Mobilyası zaten şehrin biraz önce söylediğim markası. Hayırlı olsun. Kani Başkan'la biz devamlı görüşüyoruz. Yani Kani Başkan da şunu da ifade ediyor. İnegöl Mobilyası markası formamızda yazılsın. Yani para önemli değil, bütçe önemli değil. Yeter ki iki marka buluşmuş olsun. Bunu da her zaman dillendiriyoruz zaten. İnşallah biz de model fuarcılık olarak bu sene İnegöl Mobilyası reklamını sırt reklamda kullandıracağız ve gerekli maddi desteği de sağlayacağız. Tabii ki yani başkan göreve yeni geldiler. İnegöl sporumuzun 3-4 senedir maddi açıdan durumu belli. Herkesin malumu. Hiç kimsenin kayıtsız kalmaması gerekiyor. Piyasada da şartlar malum. Tüm sanayicimiz de, ticaret erbabımız da aslında İnegöl Spor'a maddi, manevi, küçük veya büyük desteğini sağlıyor yıllardan beri. Mobilyacı esnafı da, mobile sanayicisi de yıllardan beri İnegöl Spor'a en çok destek sağlayan sektörlerin başında geliyor. Ben bu senede özellikle bu sıkıntılı dönemde Tüm sektörlerimizin başta yine mobilya sektörü, inşaat sektörümüz olmak üzere İnegöl Spor'a destek vermesini buradan temenni ediyorum. İşte kampanyalar var, biletler var vs. birçok aktivite var. İnşallah hep birlikte İnegölspor yönetim kurulu'na destek vererek bu seneyi de alnımızın akıyla çıkmayı düşünelim, planlayalım. Allah kolaylık versin. Kolay işler değil. Biz tekraren yönetim kurulu olarak İnegölspor’umuza yeni sezonda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. Biz teşekkür ederiz” diye konuştu.