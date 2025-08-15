Zirai don olayları ve artan üretim maliyetleri, elma fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Pazarda tanesi 30–35 liradan satılan elmanın kilogram fiyatı 200 lirayı buldu. Marketlerde ise elmanın kilosu 115 lira civarındayken, adet fiyatı 20 ile 25 lira arasında değişiyor.

Star Haber'in aktardığına göre, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, fiyat artışının yalnızca zirai donla açıklanamayacağını vurguladı. Tavşan, uzun süre depolarda bekletilen elmaların maliyetinin de fiyatları yükselten önemli bir etken olduğunu ifade etti. Ürünün kasalanması ve büyükşehirlere nakliyesinin de ayrıca masraf yarattığını söyleyen Tavşan, “En az 20-25 lira masrafı var. Önümüzdeki dönemde elma fiyatı tüketici için biraz yüksek olacak” dedi.