BDDSO, bu haftaki konserinde solistleri, uluslararası alanda tanınan piyanistler Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın. Besteci ve piyanist kimliğiyle birçok uluslararası ödüle sahip olan Muhiddin Dürrüoğlu, üstün yeteneğiyle dinleyicilere eşsiz bir performans sunmaya hazırlanıyor.

Avrupa’nın en prestijli konser salonlarında sahne alan Özgür Aydın ise dinamik ve zarif yorumuyla dikkat çekiyor.

Orkestrayı, deneyimli şef Naci Özgüç yönetecek.

Hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli orkestraları yönetmiş olan Özgüç, zengin birikimi ve güçlü sahne enerjisiyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi vaat ediyor.