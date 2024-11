Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, özelliklerine, imar ve tapu kaydı gibi bilgilere ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/275 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, 5953 Ada, 2 Parselinde 20.492,36 m2 arsa üzerine kat mülkiyeti tesis edilmiş 2 adet 17 katlı betonarme apartman ofis ve işyeri, 6 adet 17 katlı betonarme apartman ve arsası vasfı ile 88/135193 arsa paylı, A Blok, 1. Kat, 21 Nolu bağımsız bölüm konut olarak tamamı satışa konudur.

İmar Durumu: Osmangazi Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.04.2024 tarih ve 56965 sayılı yazısında, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi 5953 ada, 2 parselde yapılan incelemede; 6306 Sayılı Kanun kapsamında Rezerv yapı alanı ve Riskli alan olarak ilan edilen yerler ile Riskli Yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri kapsamında kalmadığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemede; söz konusu parselin 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı kapsamında Plan üzerinde gösterilen çekme mesafeleri tanımlı, Yençok:70.00m, E:2.50, Ticaret+Konut alanında kalmakta olduğu, yapılan arşiv araştırmasında ilgili taşınmaza ait 17.10.2019 tarih ve 625 sayılı yapı ruhsatı ve 21.11.2019 tarih ve 614 sayılı yapı kullanma izni bulunduğu, belirtilmiştir. Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Panayır Mahallesi, İstanbul Caddesi, Defne Sokak, Pırıltı Sokak arasında, Pırıltı Sokak, No: 8, Alpiş Aden House Sitesi, A blok, 1. Katta, 21 nolu dairedir. Dairenin üzerinde bulunduğu site, ayrık nizam şeklinde 8 adet bloktan oluşmaktadır. Dairenin üzerinde bulunduğu bina, betonarme karkas tarzda inşa edilmiş, 3 bodrum kat + zemin kat + 13. normal kat + çatı kattan oluşmaktadır. Bina asansörlü olup, merdivenler mermer basamaklı ve alüminyum profil korkulukludur. Binanın dış cephesi mantolamalı, sıvalı ve boyalı, giriş kapısı ferforje demir doğramadır. Çatısı kiremit örtülüdür. A Blok girişi, 1. bodrum kat seviyesindendir. 3. bodrum ve 2. bodrum katında otopark ve ortak alanlar, 1. Bodrum katında 6 adet dükkan, diğer katlarında daireler yer almaktadır. A Blokta zemin katta, fitness salonu, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna, asansör olup, sitede 7/24 güvenlik ve kamera takip sistemi, kapalı otopark alanı, bahçede açık ve kapalı oyun alanlı, kafeterya, hobi bahçeleri ve süs havuzları bulunmaktadır. Peyzajı yapılmıştır. Sitenin çevre duvarları yapılmış, girişi güvenlik kulübesi olan, lüks tarzda yapılmıştır. Dairenin üzerinde bulunduğu binanın dava tarihi itibariyle yaklaşık 7 yıllık olduğu kanaatindeyiz. Daire antre, antreyle birleşik salon, salona açık mutfak, 1 oda, ortak banyo tuvalet ve 1 adet balkondan ibaret olup, 62 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. Antre, antreyle birleşik salon, açık mutfak ve odanın zemini ahşap laminat parke, ortak banyo-tuvalet ve balkonun zemini ile ortak banyo-tuvaletin duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Duvarları kağıt kaplamalıdır. Mutfakta tezgah, altında ve üstünde mutfak dolapları yer almaktadır. Banyoda dolaplı lavabo, duş teknesi, duşakabin ve klozet vardır. Dış kapı çelik, iç kapı doğramaları ahşap kapı, pencere doğramaları plastik ve ısıcamlıdır. Antre, antreyle birleşik salon, açık mutfak tavanlarında ışık bandı vardır. Elektrik ve suyu mevcut olup, doğalgaz kombi kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır. Dairenin bulunduğu site Şehir merkezine kuş uçuşu uzaklığı yaklaşık 10-12 km uzaklıkta İstanbul Caddesi, Panayır Kavşağındadır. Metro İstasyonuna, As Merkez AVM, şehirlerarası otobüs terminaline, Anatolium AVM, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesine yakın konumdadır. Bitişiğinde ASF tesisleri bulunmaktadır. Taşınmaza toplu taşıma, T2 Tramvay Hattı ve özel araçla ulaşım kolaydır. Taşınmazın etrafında okul, market, cami gibi her türlü sosyal tesisler yer almakta, ön tarafından geçen asfalt yol ile her yere ulaşım imkanına sahiptir. Taşınmaz her türlü belediye ve kamu kuruluşlarına ait alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL KDV Oranı : %1

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : Tapu kaydında, Yönetim Planı: 14.09.2017, 29.11.2019 tarihinde kat mülkiyetine çevrilmiş beyanları vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:25Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 11:25Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:25

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.