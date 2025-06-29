Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Orhangazi Zeytin İşleme Merkezi’nde sabah saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Tesis içerisinde yer alan bir zeytin depolama ve ambalajlama iş yerinde saat 06.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.

Alevleri fark eden site güvenlik görevlisi, durumu vakit kaybetmeden itfaiyeye bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler alevlere müdahale ederken, yangının çatıya sıçraması müdahaleyi zorlaştırdı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.