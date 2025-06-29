Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Hüseyin D.(57) yönetimindeki 16 ATF 047 plakalı otomobil, Osmaniye Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybolması sonucu orta refüjdeki sulama kanalına düştü. Otomobil sürücü ile yolcu konumunda bulunan eşi Ayşenur D.(50) ile çocukları İbrahim D.(9), Gözdenur D.(12) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT