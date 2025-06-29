Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde dün yaşanan yangın faciasının ardından bugün hayat normale döndü. Evleri alevlerin arasında kaldığı için biraz daha uzak mesafedeki komşularına sığınan vatandaşlar evlerine geri döndü.



Yangının ardından havadan çekilen dron görüntüleri zümrüt yeşili orman manzarası olan mahallenin manzarasının adeta kömür karasına döndüğünü gözler önüne serdi.

Yangında evlerini yanmaktan son anda kurtardıklarını anlatan mahalle sakinleri helikopterler yetişmese az daha alevler koca mahalleyi yutacaktı. Güzelim ormanımızdan eser kalmadı. Ama birlik olup yeniden yeşerteceğiz" diye konuştular.

Aynı mahallede ikamet eden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde görevli itfaiye eri Furkan Ertekin ise, kendi köyü yanarken başka bir bölgede devam eden orman yangınına müdahale ettiğini, görevini terk edemeyeceği için o anda köydeki komşularının yanında olamadığını aktardı. O an alevlere müdahale ederken hep köyünü düşündüğünü aktaran alev savaşçısı Furkan Ertekin, "Çok şükür ki orman ekiplerimiz, belediye itfaiye ekiplerimiz çok güçlü anında ve organize müdahale ile can ve mal kaybı yaşanmadan alevler söndürüldü. Komşu köylerden bile köyümüze desteğe gelenler olmuş onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.



Evine 10 metre kala bahçesindeki saman ve 200 balya yulafın yandığını da belirten Ertekin, "Alevler ahıra sıçramış, arkadaşlar sağ olsun ahırdaki koyunları çıkarmışlar. Traktör ve römorklar vardı çok şükür onlara bir şey olmamış. Çok şükür bununla atlattık herkese geçmiş olsun" diye konuştu.