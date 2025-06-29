Yangın, saat 22:00 sıralarında Mudanya yolu üzerinde bulunan otluk alanda çıktı. İddiaya göre, otluk alanın yanında bulunan düğün salonundan havai fişek atıldı. Havai fişekten çıkan ateş parçaları otluk alana sıçradı.

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Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alanın arkasında bulunan ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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TOMA ekipleri ekiplerine yardım etti. Öte yandan, yoğun duman sebebiyle düğün salonu boşaltıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

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Kaynak: İHA