Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/111 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/111 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa ili Osmangazi ilçesi Yunuseli mahallesi 8983 ada 7 parselin 191,32 m² yüzölçümünde arsa vasfında olduğu borçlu Ş-- oğlu S-- Ş--'in müşterek 1/1 hisse oranında taşınmaza malik olduğu belirtilmiştir.

Osmangazi, Yunuseli mah. 8983 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladi Yunus Arası Uygulama İmar Planında 5 metre ön bahçe mesafeli bitişik nizam 2 kat konut imarlıdır.

Bursa ili Osmangazi ilçesi Yunuseli mahallesi tapunun 8983 ada 7 parsel sayılı taşınmazın Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı yada Riskli Alan olarak ilan edilen bölgede bulunmadığı söz konusu taşınmazın riskli yapı ilan edilerek yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında imal edilmediği belirtilmiştir.

Taşınmazın 702.sokağa cepheli olduğu hali hazırda üzerinde herhangi yapı olmadığı ve ekonomik değeri bulunan ürün bulunmadığı geometrisinin düz ve boş arsa vasfında olduğu görülmüş kıymet takdirine konu boş arsa vasfındaki taşınmaza cepheli olan yapıya daha sonra eklendiği anlaşılan sundurma garaj yapısının parsel içinde kaldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın değeri3.348.100,00 TL hesaplanmıştır.

Kıymeti : 3.348.100,00 TL KDV Oranı : %20

İmar Durumu :Osmangazi, Yunuseli mah. 8983 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladi Yunus Arası Uygulama İmar Planında 5 metre ön bahçe mesafeli bitişik nizam 2 kat konut imarlıdır.

Kıymeti : 3.348.100,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Şekerbank T.A.Ş. Bankası lehine 1. Derece ipotek kaydı ve icra haciz kaydı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2025 - 14:24

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 14:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:24

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 14:24

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.