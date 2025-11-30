Wall Street Journal’ın Greenlight verilerine dayanan haberine göre, son iki yılda çocukların yönlendirdiği borsa işlemleri yüzde 77’lik kayda değer bir artış gösterdi.

Massachusetts’te yaşayan 13 yaşındaki Mizu Pope, annesinin onayıyla günlük hayatında sık sık kullandığı Netflix ve McDonald’s gibi markalara yatırım yapmasıyla bu artan ilginin sembolik isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, genç yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmaları hedefleyen “meme” hisseleri yerine, daha sakin ve uzun soluklu yatırım planlarını tercih ettiğini aktarıyor.

Gençlerin yatırım davranışı daha çok geleceğe dönük hedeflerle şekilleniyor

Lise çağındaki pek çok genç, kazandıkları parayı uzun vadeli yatırım hesaplarına taşıyarak erken yaşta birikim oluşturmaya çalışıyor. Texas’ta yaşayan Avery Shannon da lise yıllarında elde ettiği gelirleri yatırım hesabına yönlendirip bir yıl içinde portföyünün 500 dolar büyüdüğünü görünce bu alana daha fazla yoğunlaşmaya başladı.

Bugün 19 yaşında olan Shannon’ın portföyü 55 bin dolara ulaşmış durumda. Genç yatırımcı, geçtiğimiz ay bu birikimin 5 bin dolarını ABD genel piyasa endeks fonuna aktardı. Öğretmenler, öğrencilerin erken emeklilik ya da ilk ev için birikim gibi somut hedefler etrafında daha bilinçli finansal planlar yaptığını vurguluyor.

Bu trendi güçlendiren bir diğer faktör ise kişisel finans eğitiminin yaygınlaşması. 2031 yılına gelindiğinde 30 eyalette kişisel finans dersinin mezuniyet için zorunlu hale gelmesi bekleniyor.

Finansal farkındalık artsa da riskler devam ediyor. Vermont’ta bir öğrenci kripto dolandırıcılığı sonucu binlercedolar kaybederken, eğitimciler yatırım ile spekülasyon arasındaki farkın altını çiziyor.

Lise yıllarında bir borsa simülasyonunda 100 bin doları 300 bin dolara çıkaran Yoyo Zheng ise bu başarı sonrası gerçek piyasaya yönelen gençlerden biri.

Manhattan’da büyüyen Zheng, ailesinin finansal istikrarsızlığı nedeniyle erken yaşta sorumluluk hissettiğini ve tasarruflarını Nvidia, AMD ve Bitcoin gibi varlıklara yatırdığını söylüyor.

Trump yönetiminin gümrük vergisi açıklamaları sebebiyle portföyünde 2.000 dolarlık gerileme yaşasa da piyasalardaki toparlanmayla moral kazandığını ifade ediyor.

Nesil Z’nin yatırım yapmaya başlama yaşı ortalama 19 olarak ölçülüyor; bu, milenyallerden altı yıl daha erken bir başlangıç anlamına geliyor.

Türkiye'de de Z kuşağının yatırımları artıyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 45-49 yaş aralığındaki yatırımcılar borsada 373,9 milyar lirayla en çok pay senedi portföyüne sahip grup olurken, en çok yatırımcı 35-39 yaş grubunda yer aldı.

En düşük portföy büyüklüğü ise 0-14 yaşa ait olurken, bu grup aynı zamanda en az yatırımcıya sahip yaş aralığı olarak da listelendi.

Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 3 milyar 739 milyon lira, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 3 milyar 892 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 25 milyar 136 milyon lira oldu.

Portföy büyüklüğü 25-29 yaş grubundaki yatırımcılarda 65 milyar 908 milyon lira olurken, 30-34 yaşta 114 milyar 936 milyon lira, 35-39 yaşta 188 milyar 73 milyon lira, 40-44 yaşta 296 milyar 752 milyon lira oldu.

En büyük payı 373 milyar 872 milyon lirayla 45-49 yaş arası yatırımcılar aldı.

Bu grupların ardından portföy büyüklüğü 50-54 yaş aralığında 356 milyar 113 milyon lira, 55-59 yaş grubunda 274 milyar 184 milyon lira, 60-64 yaşta 185 milyar 312 milyon lira, 65-69 yaşta 146 milyar 287 milyon lira, 70-74 yaşta 101 milyar 529 milyon lira olarak sıralanırken, 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğünün 132 milyar 695 milyon lira olması dikkati çekti.