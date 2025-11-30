Hollandalı çiftçi Corné van Leeuwen, RespectFarms, EIP-Agri ve Zuid-Holland eyaletinin desteğiyle, arazisinde laboratuvar ortamında üretilen kültürlenmiş et üretimine geçti. Küresel çapta “ilk örnek” olarak tanımlanan bu çalışma, hayvanlardan alınan hücrelerle üretilen etin mevcut tarım düzenine entegre edilebileceğini kanıtlamayı hedefliyor. Önümüzdeki haftalarda çiftliğe yerleştirilen üretim modülleri, diğer çiftçilere hücresel et üretim sürecinin nasıl işlediğini doğrudan sahada gösterecek.

Protein üretiminde çiftçinin merkezde olduğu yeni yaklaşım

RespectFarms temsilcileri, bu yöntemin çiftçileri sürecin dışına iten değil, tam tersine üretimin odağına yerleştiren bir model sunduğunun altını çiziyor. Şirketin kurucu ortaklarından Ira van Eelen, “Amacımız hayvancılığın yerini dev tesislerle doldurmak değil; protein üretimindeki dönüşümü kırsal alanlarda, adil ve şeffaf bir yapıyla hayata geçirmek” ifadelerini kullandı. RespectFarms, teknolojiyi doğrudan çiftlik ölçeğine uyarlayarak bu modelin daha sonra dünya çapında benimsenmesini planlıyor.

Zuid-Holland Ekonomi ve İnovasyon’dan sorumlu bölge bakanı Meindert Stolk, projenin tarım teknolojisi ile biyoteknolojinin birleşimini gösterdiğini belirterek, hem bölge ekonomisine katkı sağladığını hem de Hollanda’nın sürdürülebilir gıda üretimindeki liderliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Daha önce süt sağım robotları gibi yenilikleri benimseyen van Leeuwen Çiftliği, kültürlenmiş eti tamamlayıcı bir iş modeli olarak test edecek. Corné van Leeuwen, dünyada bu alanda tarımsal destek alan ilk çiftçi olduğunu belirterek, “Geleceği düşünmek zorundayız. Bu yeni gelir modelini denememek kaçırılmış bir fırsat olurdu” dedi.