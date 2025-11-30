Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Romatoloji uzmanı Prof. Dr. Cemal Bes, romatizmal hastalıkların çoğunda eklemler, kas-iskelet sisteminin etkilendiğini belirterek, "Birçok romatizmal hastalığın, ilk gözlenen ve en önemli belirtisi artrittir. Artrit eklem iltihabına verilen isimdir. Eklemlerde iltihaplanma olduğunda kişide en sık ağrı şikâyetine yol açar. Ağrı şikâyeti, eklem iltihabının olmazsa olmaz bulgusudur ancak sadece eklemde ağrı olması eklemde iltihaplanma yani artrit olduğu anlamına gelmez. Artriti olan hastalarda eklem ağrısına ek olarak sıklıkla şişlik, kızarıklık, sıcaklık artışı ve/veya hareket kısıtlılığı gibi şikâyetler eşlik eder. Her romatizmal hastalıkta eklemler mutlaka etkilenmez. Bazı romatizmal hastalıklarda hiç eklem bulgusu olmadan hastalık iç organ tutulumu veya damar iltihabı şeklinde ortaya çıkar" dedi.

Türkiye’de her romatizmal hastalığın en gelişmiş tedavi yöntemleri ile tedavi edilebildiğinin altını çizen Bes, "Artriti olan hastalarda altta yatan romatizmal hastalığın tanısının erken konması, dolayısıyla tedaviye erken başlanması hastalığın seyri ve oluşabilecek sakatlık, iş gücü kaybının önlenmesi açısından son derece önemlidir. Romatizmal hastalıkların tedavisi konusunda oldukça şanslı olduğumuz bir dönemdeyiz. Çünkü romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara erişim konusunda vatandaşlarımız birçok ülke vatandaşından daha şanslı konumdadır. Toplumda en sık görülen romatizmal hastalıkların başında Romatoid artrit gelir. Romatoid artrit el bilekleri, el parmak eklemleri, ayak bilekleri, ayak parmak eklemleri, diz, dirsek eklemlerinde şişlik, ağrı ve etkilenen eklemlerde sabah sertliğine yol açan bir hastalıktır. Bu hastalık kadınlarda daha fazla görülür ve en sık 30 ile 50 yaşları arasında ortaya çıkar. Erken tanı ve tedavi son derece önemlidir. Çünkü tedavi edilmediğinde işgücü kaybı ve sakatlıklara yol açabilir" dedi.

Diğer sık görülen bir romatizmal hastalığın da Ankilozan Spondilit olduğunu belirten Bes, "Ankilozan spondilit kalça bölgesi ve omurgayı etkileyen bir hastalık olup hastalar sıklıkla sabahları daha şiddetli olan bel ağrısından şikâyet ederler. Hastalık günümüzde hem egzersiz hem de gelişmiş ilaç seçenekleri ile iyi bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Tedavi edilmediğinde bazı hastalarda omurgada şekil bozukluğuna ve sakatlığa neden olabilir" dedi.