Gemlik Serbest Bölge, fabrikalar ve limanlara ulaşımı sağlayan yolda yoğun yağış sonrası oluşan su birikintisi sebebiyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Gemlik Gübre girişi önünde biriken ve büyük bir alanı kaplayan derin su birikintisi sebebiyle, bölgedeki üç şeridin tamamı sular altında kaldı.

Yol gölete dönerken, güzergahta seyreden araçlar ancak suyun nispeten daha az olduğu yolun bir şeridinde, karşılıklı olarak bekleyerek ilerleyebildi.

Adeta göle dönen yolda araçlar geçerken zorluk yaşadı. Özellikle vardiya dönüşüm saatlerinde servis yoğunluğunun yaşandığı saatlerde, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Yol kenarındaki toprak ve hafriyat artıklarının da yoğun yağış ve fırtına sonrası yola savrularak seyir güvenliğini tehdit ettiği bölgede, sürücüler bir an önce kalıcı bir tedbir alınmasını talep etti.