Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce devreye alınan Gençlik Kulübü Mobil uygulaması, kullanıcılarına kazandırmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da ikamet eden 15 – 29 yaş arası gençlere birçok işyeri ve mağazadan indirimli alışveriş imkanı, staj, burs, yurt dışı ve yurt içi gezi gibi pek çok imkan sunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü Mobil uygulaması, sunduğu fırsatlarla katılımcı sayısını her geçen artırıyor.

Üye sayısı 120 bine yaklaşan uygulama, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlendiği etkinliklere katılan gençlere belirli kriterlere göre BUAN veriyor. Bugüne kadar 200 bin ile en fazla BUAN’ı toplayan 12 genç de 1 gece 2 gün süreli Nevşehir/ Kapadokya turuna katılmaya hak kazandı.

Tüm ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı gezide, Bursalı gençler Kapadokya’nın eşsiz manzarasının keyfini çıkartı.