Yangın, gece saatlerinde Gürsu ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler alevlere müdahale etti. Alevler 2 saatlik çalışmayla tamamen söndürüldü.

Mahallede paniğe neden olan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.