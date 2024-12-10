Bursa’ya ardından da Türkiye’ye rol model olan İstihdam Buluşmaları’nda 5500 vatandaşın firmalarla yüz yüze görüşmesine de yine Gürsu Belediyesi aracılık etti.BURSA (İGFA) - Belediye binası içinde düzenlenen buluşmalarda başvuru yapan her dört kişiden biri iş sahibi oldu. Kollektif Kariyer Merkezi ofisinde 7000 vatandaşın da iş arama sırasında kullandıkları özgeçmişleri veri tabanına kayıt edilmiş oldu. Bu sayede iş arama döngüsü de süregelerek devam ediyor.

100. kez düzenlenecek olan İstihdam Buluşması’nın ana teması ise ‘Kadın İstihdamı ve Girişimciliği’ olarak belirlendi.

11 Aralık Çarşamba günü tüm gün sürecek olan buluşmada, ilçeye servisi olan kurumsal firmalar stant açacak. Kadın çalışanlarının en büyük isteği olan kreş desteği sağlayan firmaların yer alacağı buluşmada vardiya saatleri ve sosyal hakları sunacak kurumsal firmalar Gürsu Belediyesi’ne paydaş olacak.