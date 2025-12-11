Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Osmangazi ilçesi Orhan Bey Mahallesi 6. Uçak Sokakta, Tarihi Belediye Binasının altında bulunan mevcut meydana “Zehra Budunç Meydanı” adının verilmesini kabul etti. İsimlendirme kararı, meclis onayının ardından yürürlüğe girdi.

Zehra Budunç Kimdir?

Zehra Budunç, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan dönemde hem eğitimci hem de siyasetçi kimliğiyle öne çıkan bir isimdir. Millî Mücadele sırasında Bursa’da yürütülen istihbarat faaliyetlerinde aktif görev almış ve bu katkıları nedeniyle İstiklal Madalyası’na layık görülmüştür. Aynı dönemde Bursa’da açtığı özel okulda pek çok öğrenci yetiştiren Budunç, 1934 yılında Bursa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanarak Türkiye’nin ilk kadın belediye başkan yardımcısı unvanını kazanmıştır.