Bursa İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde 36 sokakta 37 bin m2 parke taşı, 29 sokakta da 52 bin m2’lik sathi kaplama çalışması başlattı.BURSA (İGFA) - Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesinde kapsamlı bir yol kaplama çalışmasının startını verdi.

Toplamda 65 sokak parke taş ve sathi kaplama ile kaplanırken, devam eden çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

65 SOKAKTA 89 BİN METREKARE YOL KAPLAMASI YAPILIYOR

İnceleme sırasında bölgede devam eden çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Taban, “Akhisar Mahallemizde devam eden çalışmaları yerinde görmek istedik. Palanga mevkii dediğimiz bölgede sokaklarda sathi kaplama ve parke taş kaplama çalışması yapılıyor. Vatandaşlarımızın ve muhtarımızın bu sokaklarla ilgili bizlerden beklenti ve talepleri vardı. Çalışma arkadaşlarımızın da tespitleri vardı. Hepsini bütünleyerek burada kapsamlı bir çalışma başlattık. Bu çalışma ile bölgede 36 sokakta 37 bin m2 parke taş kaplaması yapılacak. 29 sokakta da 52 bin metrekarelik sathi kaplama yapılacak. Bazı bölgelerde tretuvar uygulaması yapmadan duvardan duvara kaplama yapılıyor sokakların dar olmasından dolayı ve alanın efektif kullanılmasından dolayı” dedi.

Çalışmanın yapıldığı bölgenin yerleşimin de hızla arttığı bir bölge olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Aynı zamanda vatandaşlarımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akhisar Mahallemizde; altyapı, üstyapı, enerji, sağlık, yeşil alan, meydan düzenlemesi ve spor salonu gibi yatırımlar da yapmak istiyoruz. Bunları da önümüzdeki günlerde bir bir hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

46 YENİ SOKAK AÇILDI

Öte yandan, Akhisar Mahallesinde 2022-23 yıllarında çok ciddi yeni yol açma çalışması gerçekleştirildiğini de vurgulayan Başkan Taban, “Bu süre zarfında 46 yeni sokak açıldı. Toplamda 13 bin 500 metre uzunluğunda yol kullanıma sunulmuş oldu. Toplam bu çalışmaların belediyemize maliyeti ise 24 milyon TL dolayında. Bu vesileyle mahalle sakinlerimize yapılan yatırımların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.