Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri şahsı takibe aldı. Takip sırasında şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Ekipler, şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan Cemal E. (32) üzerinde yapılan aramada 12 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi, 38 adet Captagon uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muhabir: Şerife öz