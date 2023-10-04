Bursa'da İnegöl Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesinin ardından Hamidiye Mahallesinde de altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt uygulamalarına başladı.BURSA (İGFA) -İnegöl’de devam eden altyapı çalışmalarında içme suyu hatlarının tamamlandığı bölgelerde asfalt uygulamaları sürüyor.

Merkezde 210 kilometre içme suyu hattı uygulaması tamamlanırken, altyapı uygulaması gerçekleştirilen bölgelerde asfalt çalışmaları da başladı.

Yaz döneminde Mahmudiye, Hamidiye, Mesudiye Mahalleleri ve Park Caddesi gibi ana arterlerde yapılan asfalt uygulamalarının devamında, geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa Mahallesinde ana caddeleri birbirine bağlayan bağlantı yollarının asfaltlanmasına başlanmıştı. Önceliğin uzun bağlantı sokaklarına verildiği asfalt çalışmaları kapsamında Kemalpaşa Mahallesinin ardından yol kaplama çalışmaları Hamidiye Mahallesinde devam ediyor.

ASFALT ÇALIŞMALARI HAMİDİYE’DEN DEVAM EDİYOR

Çalışmaları yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ marifetiyle içme suyu hatlarımızın yenilenmesiyle ilgili yaptığı çalışmaların tamamlanmasından sonra yapılan planlamalarla Kemalpaşa Mahallesi'nde bir dizi asfalt çalışmaları yaptıklarını anımsatarak, bugün de Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak bölgesindeyiz çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Ana arterlerin ardından asfalt çalışmasının caddeleri birbirine bağlayan ana bağlantılardan devam ettiğini ifade eden Taban, “Sıcak asfalt kaplamasıyla bu sokakları güzel, konforlu bir hale getiriyoruz. Bu bölgede arkadaşlarımız Ahmet Türkel Çevre Yolundan Park Caddesi bağlantısına kadar olan 530 metrelik sokağı tamamladılar. Yarın itibariyle karşı akstaki sokaklara geçilecek” diye konuştu.

Başkan Alper Taban, altyapı çalışmalarının şehrimizin bir ihtiyacı olduğuna da vurgu yaptı.