Kaza saat 06.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü İmran S.(18) yönetimindeki 48 RG 073 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrularak yoldan çıkan araç mobilya mağazasının reklam panosuna çarptı. Kaza yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücü ve yolcular Aslan D.(20) ile Mert C.(19)'ti sıkıştıkları yerden çıkardılar.

Sağlık ekipleri Aslan D.nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücü ve Mert C. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç