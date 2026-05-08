İMASKOP’ta, Haziran ayında mali genel kurul yapımı kararı alınmıştı. Kooperatif üyelerinin imza toplamasıyla başlayan kongre süresi sonrasında mali genel kurul gündemine, yönetim ve denetim kurulu seçimleri de eklendi.

İMASKOP Başkanı Özcan Ayhan’ın seçimlerin Haziran 2028 olduğunu açıklamasına rağmen, kooperatif üyelerinin imza toplamasıyla mali genel kurul seçimli genel kurula çevrildi.



KONGRE DAVETİYELERİ GÖNDERİLDİ

İMASKOP tarafından üyelere genel kurula ilişkin bilgilendirme metinleri gönderilmeye başlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ayhan ve Başkan Vekili Sedat Seymen imzasını taşıyan davet yazısında, genel kurul gündeminin 9. maddesinde seçim başlığı yer aldı.

Söz konusu maddede, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ile yedek üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi bulunuyor.

Genel kurulun 10 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 19.00’da Delüxe Balo Salonu’nda yapılacağı bildirildi. Bilgilendirme metninde toplantıya yalnızca kooperatif üyeleri veya vekalet verilen kişilerin katılabileceği, misafir kabul edilmeyeceği belirtildi.