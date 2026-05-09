Olay saat 11.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerindeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 işçinin karıştığı olayda taraflar birbirine sopa ve yumruklarla saldırdı.

0D2Ccd57 7D8D 45D2 845F 18153Fe26713İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılardan İkram D. (52), sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınırken, kavganın devam ettiği sırada bazı şahısların ambulanstaki yaralıya saldırmak istemesi paniğe neden oldu. Ambulans şoförü kapıları kapatarak bölgeden hızla uzaklaştı.

9841401D 271C 4C36 B101 D314857A4772Kavgada yaralanan Miraç M. (21), İshak M. (22), Mahsun D. (19) ve Servet D. (17) ise özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

49Be8Db3 Cd1E 4D12 Ba4F 9230Aaa4E578Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ