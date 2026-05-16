14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren eczaneleri ziyaret eden Saadet Partisi teşkilatı, eczacılar ve eczane çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde eczacılara hediye takdim edildi.

Mahalle teşkilatlarının geleneksel hale getirdiği program kapsamında İnegöl genelindeki tüm eczanelerin ziyaret edildiği belirtildi. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan eczacıların gününü kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Yıldız şu ifadeleri kullandı:

“Şifa Dağıtan Elleri Unutmadık”

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Mayıs Eczacılık Günü münasebetiyle İnegöl’ümüzde faaliyet gösteren tüm eczanelerimizi ziyaret ettik.

Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan, özverili çalışmalarıyla halkımıza şifa köprüsü kuran kıymetli eczacılarımızla bir araya gelerek günlerini tebrik ettik. Bizleri nezaketle karşılayan, güler yüzlerini eksik etmeyen tüm eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

İnsanımıza hizmet yolunda emek veren her bir ferdin yanındayız. Tüm eczacılarımızın bu özel gününü bir kez daha kutlar, hayırlı ve bereketli mesailer dileriz.”