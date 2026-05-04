İnegöl Belediyesi’nin Alibeyköy mevkiinde bulunan modern hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar gelmeye başladı.

Pazara ilk kurbanlıkların girişi yapıldı. Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarında yerini alan kurbanlık satıcıları, İnegöl ve çevre şehirlerden vatandaşların kurbanlık almak için gelmesini beklemeye başladı.

PAZARA GİRİŞTE HAYVANLAR TEK TEK İNCELENİYOR

Bugün itibariyle kapılarını açan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında, kurbanlıklar büyük bir titizlikle incelenerek pazara alınıyor. İlçe Tarım Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Veteriner Hekimlerinin kontrolünden geçen kurbanlıklar Pazar yerine alınıyor. Girişlerin yoğun şekilde devam ettiği pazarda kısa sürede kotraların dolması bekleniyor. Öte yandan hayvan pazarının bayramın son günü olan 30 Mayıs’ta kapanacağı açıklandı.