Gençlerin kendisiyle karşılaştıklarında yeni bir kaykay parkı talebinde bulunduğunu belirten Başkan Taban, yapılan istişareler sonucunda projenin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirileceğini açıkladı.

Alper Taban şu ifadeleri kullandı:

Gençlerimiz ne zaman karşılaşsak,

“Başkanım bize yeni bir tane daha kaykay parkı yapın.” diyordu.

İstişarelerimiz sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kültürpark’a yeni bir kaykay parkı kazandırılacak.

Destekleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba’ya ve ekibine teşekkür ediyorum.