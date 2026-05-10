Edinilen bilgilere göre, İnegöl ilçesine bağlı kırsal İsaören Mahallesinde bulunan soğuk hava deposunun bahçesinde bulunan meyve kasaları henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin depoya sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bahçede bulunan çok sayıda meyve kasası zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN